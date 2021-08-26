Спорт

11:50 26.08.2021

Украинская пловчиха Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд на дистанции 200 метров

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Украинская пловчиха Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд на дистанции 200 метров

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко в квалификационном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио установила мировой рекорд, сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

"Сегодня Украина только просыпается, а мы уже имеем с утра рекорд мира у Лизы Мерешко на предварительных заплывах", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Согласно данным на сайте Паралимпиады, Мерешко проплыла дистанцию за 2 минуты 56,90 секунд, на 0,52 секунды опередив американку Элизабет Маркс.

Как сообщалось, днем ранее Мерешко завоевала "золото" на дистанции 50 метров вольным стилем.

 

Теги: #паралимпийские_игры #мерешко #рекорд
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