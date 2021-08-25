Бронзовая призер Олимпийских игр-2020 Ирина Коляденко отдала подаренную ей квартиру своему тренеру

Украинская спортсменка Ирина Коляденко, завоевавшая бронзовую медаль в вольной борьбе до 62 кг на Олимпийских играх в Токио, отдала подаренную ей квартиру в Ирпене своему тренеру Владимиру Яременко.

"Вчера состоялась еще одно очень важное, и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич, вручил мне ключи, уже от моей квартиры, в моем городе Ирпень. Что это значит для меня? Ну чтобы вы понимали, я даже своей комнаты никогда не имела! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанное, чем олимпийская медаль. И вот сегодня я держу, право собственности на однокомнатную квартиру в 41 м. кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но .... но за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени", - написала спортсмена на своей странице в Instagram.

Коляденко призналась, что даже было такое время, что тренер покупал ей одежду.

"Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю все вклад своего тренера у меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы", - написала она.

Также спортсмена подчеркнула, что в Украине "к сожалению, тренеров оставляют без внимания".

"… но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А вы мне как всегда поможете", - подытожила Коляденко.