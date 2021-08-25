Спорт

12:08 25.08.2021

Украинский пловец Коль завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

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Украинский пловец Коль завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

Украинский пловец Антон Коль выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио.

В финальном заплыве на 100 метров на спине, украинец проиграл израильтянину Ияду Шалаби, придя к финишу менее чем на 0,3 секунды позже. "Бронзу" в указанном заплыве завоевал итальянец Франческо Бетелла.

Помимо заплыва на спине на 100 м, на Паралимпиаде в Токио Коль также будет выступать в финальном заплыве на 50 м, который пройдет 2 сентября.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 1 одну серебряную и 1 бронзовую медаль. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 7 место.

Теги: #плавание #паралимпиада #коль
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