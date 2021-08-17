Спорт

18:09 17.08.2021

Зеленский анонсировал визит в Украину президента МОК и презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры

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Зеленский анонсировал визит в Украину президента МОК и презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры

Во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха в сентябре будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими призерами Олимпиады в Токио.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все - молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Во время общения со спортсменами глава государства анонсировал презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры в сентябре, а также высказал надежду на проведение Олимпийских игр в Украине.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", - подчеркнул президент.

Он также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, а также их тренерам.

Теги: #зеленский #мок #нацпрограма #спорт
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