Гутцайт об ожиданиях от Зимней Олимпиады-2022 в Пекине: дай бог хотя бы такой результат, как на предыдущих Играх

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассчитывает, чтобы на Зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине (Китай) Украина завоевала хотя бы 1-2 медали.

"Дай бог, чтобы хотя бы такой результат был (как на предыдущих Олимпиадах – ИФ)", - сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам министра, подготовка к Олимпиаде-2022 в Пекине уже идет. "Мы развиваем виды спорта, вкладываем средства. Сложности есть, потому что нет надлежащей материально-технической базы для развития всех зимних видов спорта. Она не строилась десятками лет. Но мы стараемся создать условия. Финансирования достаточно, в этом году выделено 155 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде", - подчеркнул он.

За всю историю участия Украины в Зимних Олимпийских играх украинская сборная не завоевывала более 2 медалей. В частности, по 2 медали Украина получила в 1994, 2006 и 2014 годах, по одной в 1998 и 2018 годах. В остальные годы спортсмены не привозили с Зимней Олимпиады ни одной медали.