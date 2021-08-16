Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт не видит необходимости сокращать количество приоритетных видов спорта, на которых государство должно сконцентрировать свои ресурсы для достижения более высоких результатов.

"Так делать нельзя. Есть приоритетные виды спорта, которые реально развиваются, которые получают медали на чемпионатах Европы и мира. Мы надеемся, что и на Олимпиаде они в будущем будут выигрывать медали. На сегодня мы и так концентрируем внимание именно на приоритетных видах, а чтобы сужать направления - такого не будет. Да, были виды спорта, которые не показали себя на Олимпиаде. Но это же спорт. Мы на них надеялись, они до этого показывали результат", - сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению министра, Украина - спортивная держава, где идет активное развитие спорта и есть богатая история побед на Олимпийских играх.

"Поэтому определять только 3-4 вида спорта и только на них рассчитывать и в них вкладывать средства - это неправильно", - подчеркнул он.

Гутцайт заявил, что по результатам Олимпиады в Токио будут разрабатывать планы, проводить встречи с главными тренерами и федерациями.

"Будем смотреть, как они будут работать дальше. Моя работа состоит в том, чтобы сделать достойные условия для подготовки, предоставить средства нашим спортсменам. Готовят спортсменов тренеры, которых рекомендуют федерации. Федерации обязуются подготовить спортсменов к Олимпиаде. Будем надеяться, что до следующих Игр они плодотворно поработают", - добавил министр.

Что касается проблемы смены "спортивного гражданства" украинскими спортсменами, то министр заявил, что государство делает все возможное, чтобы они оставались в своей стране.

"Это личное право каждого спортсмена. Есть примеры Ольги Харлан, которой предлагали миллионы долларов, а она отказывается и не меняет гражданство. Много таких спортсменов. Я тоже в свое время не изменил гражданство, когда было реально сложное положение в спорте в Украине. На сегодня государство все делает, чтобы удерживать спортсменов. Реально поддерживает, выплачивает денежные вознаграждения, спортсмены получают высокие заработные платы. Сейчас, по результатам Олимпиады, местными органами будут выделяться земельные участки, предоставляться квартиры", - подчеркнул Гутцайт.

Как сообщалось, Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).