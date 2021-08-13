Строительство спорткомплекса в Полтаве планируется завершить в 2021 году

В Полтаве провели успешное испытание гидроизоляции бассейнов в новом спортивном комплексе; завершение строительства всего комплекса запланировано на 2021 год, сообщается на сайте Полтавской ОГА.

"Испытания гидроизоляции бассейнов в спортивно-зрелищном комплексе прошли успешно. Сейчас на объекте продолжаются работы по благоустройству территории, фасадные и внутренние отделочные работы. Рабочие обустраивают вентиляцию и электросеть. Комплекс планируем достроить уже в этом году", - цитирует пресс-служба главу областной администрации Олега Синегубова.

В ОГА отмечают, что данный комплекс станет крупнейшим спортивным объектом области, где будут тренироваться полтавские спортсмены олимпийской и паралимпийской сборных команд.

Ранее в Полтавской облгосадминистрации сообщали, что в новом спортцентре будет 500 зрительских мест, а весь комплекс будет соответствовать нормам инклюзивности. Здесь смонтируют 50-метровый спортивный бассейн закрытого типа.

Кроме спортивного и синхронного плавания, водного поло и плавания дефолимпийцев и параолимпийцев в комплексе будут заниматься единоборствами - греко-римской и вольной борьбой.

Строительство спорткомплекса ведется по президентской программе "Большое строительство".

Как сообщалось, по словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в 2021 году в Украине строится и реконструируется 94 стадиона, 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ, а также начато строительство 19 ледовых арен.