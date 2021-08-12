Спорт

12:52 12.08.2021

Гутцайт заявил о беспристрастности своего судейства на Олимпиаде в Токио

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Гутцайт заявил о беспристрастности своего судейства на Олимпиаде в Токио

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет о беспристрастности своего судейства на Олимпийских играх в Токио

"Я уже работаю судьей, это не работа - это мое хобби, 20 лет. Это моя четвертая олимпиада, где я нахожусь как судья", - сказал Гутцайт на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, в Токио его пригласили быть судьей от Международной федерации фехтования. "Меня выбрали судить за золотую награду, когда еще было не ясно, кто будет фехтовать за первое место. Так случилось, что две спортсменки с ОКР (Олимпийский комитет России - ИФ) дошли до финала", - добавил он.

Министр подчеркнул, что нет такой практики, чтобы судья отказался от судейства. "Я там представлял Международную федерацию фехтования. Поэтому мне было безразлично будь то ОКР, или Франция, или Италия. Я выходил и честно судил", - сказал Гутцайт.

Гутцайт судил финальный матч женского фехтованию на Олимпиаде в Токио. У женщин в индивидуальной сабле за золотую медаль в финале боролись россиянки София Великая и София Позднякова, и победила последняя.

Гутцайт участвовал в трех Олимпиадах - в 1992, 1996 и 2000 годах. В 1992 году, выступая в составе Объединенной команды, он завоевал командное золото.

Как сообщалось, Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей: на счету 153 украинских спортсменов 19 олимпийских медалей: одна золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых. По общему количеству завоеванных наград Украина превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград).

Теги: #гутцайт #олимпийские_игры
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