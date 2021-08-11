Спорт

13:05 11.08.2021

В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

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В Киеве вечером вход на три станции метро могут ограничить из-за футбола на НСК "Олимпийский"

В Киеве в среду вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород) возможны изменения в работе столичного метрополитена, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Футбол. В метро ограничения 11 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении в Twitter.

Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Теги: #киев #метро #футбол #ограничение
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