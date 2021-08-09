Спортсмены вытащили результат Украины на Олимпийских Играх, который едва не завалили чиновники - "УДАР Виталия Кличко"

Результат украинской сборной на Олимпиаде-2020 вытащили именно спортсмены, тогда как чиновники сделали все для провала. Об этом заявил глава исполкома «УДАРа Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook .

«Победы украинских спортсменов происходят не благодаря, а вопреки государству. Пример - ситуация с легкоатлеткой Килипко, которая сама выборола 5 место, ведь ей отказали в просьбе взять тренера. И после этого профильный министр делает заявления, что «атлетов обеспечили всем необходимым» и обещает «пересмотреть неперспективные виды спорта». На самом деле, это наши спортсмены имеют право «пересматривать» целесообразность чиновников на Олимпиаде и в министерстве по результатам соревнований. Потому что спортсмены спасли результат Украины на Олимпиаде в Токио, который едва не завалили чиновники», - отметил Палатный.

Он убежден, что ухудшение результатов сборной по сравнению с прошлыми годами связано с недофинансированием спорта.

«Наши спортсмены продемонстрировали невероятную волю к победе и искреннее желание прославить свою страну. Но, несмотря на эти усилия, Украина получила лишь 44 место в медальном зачете. Уменьшение количества медалей по сравнению с предыдущими годами понятно, ведь в этом году мы имели самую сборную в истории - 157 атлетов. Все это последствия многолетнего финансирования спорта по остаточному принципу и недостаточного внимания государства. Убежден, что эти Игры - серьезный повод задуматься о ситуации в стране в целом и пересмотреть подходы к финансированию и развитию спорта. Иначе, очень скоро Украина перейдет в зрительный зал Олимпиады», - заявил глава исполкома «УДАРа Виталия Кличко».

Он также отметил, что актуальным является вопрос общей стратегии государства по развитию массового спорта, ведь без этого про олимпийские награды можно не мечтать.

Ранее Палатный сообщил, что юниорская команда Украины по ММА - вольной борьбе, победила на чемпионате в Европе.



