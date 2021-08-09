Parimatch “подписали” Челси

Челси представила Parimatch как официального партнера команды в новом сезоне

Победитель Лиги Чемпионов 20/21, английский футбольный гранд Челси и международный беттинг бренд Parimatch подписали трехлетний спонсорский контракт. Украинская компания впервые стала официальным партнером клуба Премьер-лиги

Лондонский клуб и Parimatch объявили о старте нового стратегического партнерства в грядущем футбольном сезоне. Челси является действующим победителем Лиги чемпионов, за Челси болеют миллионы болельщиков на всех континентах и теперь благодаря Parimatch английский топ-клуб стал еще ближе к Украине.

“Для нас большая честь стать частью всемирной “семьи” Челси. И мы очень рады, что благодаря сотрудничеству Parimatch и Челси украинские футбольные болельщики почувствуют себя частью большой игры. Такого рода масштабные сделки и проекты при участии компаний, основанных в Украине, точно делают нашу страну более узнаваемой и привлекательной для внешних инвестиций. Вместе с Челси мы зарядим вас победой и обещаем зрелищный футбол”, — рассказала Наталия Гилевич, CEO Parimatch Украина.

Партнерство Parimatch и Челси во многом нацелено на создание проектов для болельщиков. Компания и клуб планируют активно сотрудничать и создавать новые развлекательные программы для фанов. Появятся новые предложения для просмотра трансляций матчей чемпионата Англии в Украине.

“И Челси, и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch — они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. Челси также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает”, — говорит Гай Лоуренс, генеральный директор ФК Челси.

В рамках сотрудничества Parimatch и Челси рассматривается возможность визита футбольных топ-звезд команды в Украину для автограф и фотосессии с болельщиками.