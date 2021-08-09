Спорт

12:46 09.08.2021

Три олимпийских призера получат квартиры во Львове от местных властей – мэр

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Три олимпийских призера получат квартиры во Львове от местных властей – мэр

Три призера Олимпийских игр в Токио - Елена Старикова, Алла Черкасова и Станислав Горуна - получат по квартире во Львове от местных властей.

"Трое львовян, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова квартиры в подарок", - сообщла пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на мэра Андрея Садового.

По его словам, сегодня любая олимпийская медаль является критически ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой очень маленькая разница.

В частности, квартиры от города получат три львовских спортсмена, которые завоевали медали: велогонщица Елена Старикова, которая выборола "серебро", а также борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна, завоевавшие "бронзу".

Теги: #львов #жилье #олимпийские
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