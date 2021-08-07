Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

Футболисты сборной Бразилии одержали победу над соперниками из Испании в финале Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Соперники не смогли определить победителя в основное время, которое завершилось со счетом 1:1. За Бразилию отличился Матеус Кунья (45+2-я минута). Испания смогла сравнять благодаря голу Микеля Оярсабаля (61).

В дополнительное время сильнее оказалась сборная Бразилии, итоговый счет матча - 2:1.

Победный гол забил Малком (108).

Бразилия второй раз выиграла Олимпиаду, до этого команда одержала победу на Играх-2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро.

Испания стала серебряным призером. "Бронзу" завоевала сборная Мексики.