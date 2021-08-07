Зеленский поздравил боксера Хижняка и синхронисток с завоеванием медалей на Олимпиаде

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксёра Александра Хижняка с серебряной медалью на Олимпиаде-2020 в Токио, а также сборную Украины по артистическому плаванию с завоеванием бронзовой медали в командных соревнованиях.

"Еще одно "серебро" в нашей копилке на Олимпиаде! Настоящий полтавский "атаман" Александр Хижняк достойно боксировал в весе до 75 кг. Украины имеет уже 16 наград на играх в Токио. И это еще не вечер!", - написал президент в Twitter.

Также Зеленский назвал результат украинских синхронисток "еще одной исторической "бронзой" в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио!"

"Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, ваша командная работа впечатляет! Украины гордится вами!", - написал Зеленский в Twitter.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 18 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.