Спорт

10:53 07.08.2021

Украинский прыгун Середа занял шестое место в финале на Олимпиаде

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Украинский прыгун Середа занял шестое место в финале на Олимпиаде

Украинский прыгун в воду Алексей Середа дебютировал на Олимпийских играх с шестым местом в финале.

"15-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа с шестой суммой баллов 461,70 завершает финал в индивидуале на вышке 10 м на дебютных для себя Олимпийских играх в Токио", - сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК).

В НОК отметили, что это лучший результат для отечественных спортсменов в этом виде программы за время независимости Украины.

Теги: #середа #прыжки #олимпийские_игры
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