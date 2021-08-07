Спорт

09:03 07.08.2021

Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

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Зеленский поздравил украинских каноисток Лузан и Четверикову с выигранным "серебром" на Олимпиаде в Токио

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменок с одержанным вторым местом и отметил, что для украинского государства это уже четвертое "серебро", завоеванное на Олимпиаде в Токио.

"Наши каноисткы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 м завоевали для Украины четвертое "серебро" Олимпиады. Для Людмилы это уже вторая медаль на играх. Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в субботу утром.

Ранее сообщалось, что украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заняли второе место в парной гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Токио.

 

Теги: #каноистки #зеленский #украина #поздравление
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