Спорт

15:12 04.08.2021

Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

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Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинские спортсменки Анастасия Савчук и Марта Федина получили бронзовую медаль в артистическом плавании дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

"Анастасия Савчук и Марта Федина занимают третье место в соревнованиях дуэтов и получают первую для Украины награду в артистическом плавании на Олимпийских играх. На наших глазах творится история", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Это десятая медаль в общем зачете украинской сборной. 

Теги: #бронза #олимпийские_игры
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Интерфакс-Украина
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