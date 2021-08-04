Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинские спортсменки Анастасия Савчук и Марта Федина получили бронзовую медаль в артистическом плавании дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

"Анастасия Савчук и Марта Федина занимают третье место в соревнованиях дуэтов и получают первую для Украины награду в артистическом плавании на Олимпийских играх. На наших глазах творится история", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Это десятая медаль в общем зачете украинской сборной.