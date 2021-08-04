Кабмин установил надбавки сотрудникам центров олимпийской подготовки

Кабинет министров установил надбавки в размере от 15% до 100% должностного оклада сотрудникам центров олимпийской подготовки с 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин постановил, что должностные оклады директоров центров олимпийской подготовки, заместителей директоров по основной деятельности, тренеров за особые условия труда повышаются на 15%, а должностные оклады тренеров по квалификации повышаются до 20%.

Также директорам центров олимпийской подготовки, заместителям директоров по основной деятельности, инструкторам-методистам, тренерам установлена надбавка в размене до 50% оклада "за особый вклад в обеспечение высококачественного тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд".

Кроме того, директорам центров олимпийской подготовки, заместителям директоров по основной деятельности, инструкторам-методистам установлена надбавка в размене до 30% оклада за обеспечение подготовки спортсменов постоянного состава центра олимпийской подготовки, которые включены в состав национальной сборной.

Тренерам по подготовке спортсменов постоянного состава центра олимпийской подготовки, которые включены в состав национальной сборной, установлена надбавка в размере 30% оклада за каждого спортсмена, но не более 100%.

Также тренерам (с учетом их личного вклада) за достижения спортсменами постоянного состава центра олимпийской подготовки высоких спортивных результатов на международных и всеукраинских соревнованиях установлена доплата в размере 100% оклада.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.