Спорт

13:37 04.08.2021

Кабмин установил надбавки сотрудникам центров олимпийской подготовки

1 мин читать
Кабмин установил надбавки сотрудникам центров олимпийской подготовки

Кабинет министров установил надбавки в размере от 15% до 100% должностного оклада сотрудникам центров олимпийской подготовки с 2022 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин постановил, что должностные оклады директоров центров олимпийской подготовки, заместителей директоров по основной деятельности, тренеров за особые условия труда повышаются на 15%, а должностные оклады тренеров по квалификации повышаются до 20%.

Также директорам центров олимпийской подготовки, заместителям директоров по основной деятельности, инструкторам-методистам, тренерам установлена надбавка в размене до 50% оклада "за особый вклад в обеспечение высококачественного тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд".

Кроме того, директорам центров олимпийской подготовки, заместителям директоров по основной деятельности, инструкторам-методистам установлена надбавка в размене до 30% оклада за обеспечение подготовки спортсменов постоянного состава центра олимпийской подготовки, которые включены в состав национальной сборной.

Тренерам по подготовке спортсменов постоянного состава центра олимпийской подготовки, которые включены в состав национальной сборной, установлена надбавка в размере 30% оклада за каждого спортсмена, но не более 100%.

Также тренерам (с учетом их личного вклада) за достижения спортсменами постоянного состава центра олимпийской подготовки высоких спортивных результатов на международных и всеукраинских соревнованиях установлена доплата в размере 100% оклада.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Теги: #надбавки #подготовка #олимпийская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 02.08.2021
Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

Космический корабль Starliner компании Boeing вывезен на стартовую площадку накануне запуска

20:34 19.07.2021
Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

20:24 19.07.2021
Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

22:21 08.06.2021
Жовква обсудил с представителями европейских институтов подготовку саммита Украина – ЕС

Жовква обсудил с представителями европейских институтов подготовку саммита Украина – ЕС

01:03 02.06.2021
НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

01:23 01.06.2021
Ученые готовят письмо с опровержением теории об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

Ученые готовят письмо с опровержением теории об утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

20:33 24.05.2021
Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

10:45 17.05.2021
Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива – Минэкономики

13:54 14.05.2021
Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

Кабмин установил предельные уровни торговой надбавки АЗС при продаже дизтоплива и бензина

19:35 30.04.2021
Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

Правоохранители готовы к обеспечению безопасности 2 мая в Одессе – первый замглавы МВД Яровой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская спортсменка Коляденко завоевала "бронзу" в вольной борьбе на Олимпиаде

Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинский борец Беленюк выиграл "золото" на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Насибов получил "серебро" на Олимпиаде

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская спортсменка Коляденко завоевала "бронзу" в вольной борьбе на Олимпиаде

Украинские спортсменки Савчук и Федина получили "бронзу" в артистическом плавании дуэтов на Олимпиаде

Украинский борец Беленюк выиграл "золото" на Олимпиаде в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Насибов получил "серебро" на Олимпиаде

Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

Украинки Рыжикова и Ткачук заняли 5-е и 6-е места в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

Украинская команда заняла 1-е место на Чемпионате мира по ММА среди детей, юношей и юниоров

Украинские борцы Насибов и Беленюк вышли в финал на турнире борцов на Олимпиаде в Токио

МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА