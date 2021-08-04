Спорт

11:15 04.08.2021

Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

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Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

Национальную учебно-тренировочную базу для сборных команд Украины по футболу планируют построить в с. Княжичи Броварского р-на, Киевской области, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Строительство учебно-тренировочной базы для национальных сборных по футболу только усилит имидж области. Мы уже начали тщательную подготовку для воплощения в жизнь этого масштабного проекта", – цитируется в сообщении глава Киевской ОГА Василий Володин.

Среди важных вопросов при подготовке проекта базы – утверждение технической документации об установлении границ земельного участка, строительство подъездной дороги, газификация, энерго- и водообеспечение базы. По данным ОГА, эти вопросы были обсуждены на первом выездном совещании по реализации проекта.

Теги: #база #тренировки #футбол
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