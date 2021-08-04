Украинки Рыжикова и Ткачук заняли 5-е и 6-е места в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде

Украинские спортсменки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук на Олимпийских играх в Токио заняли пятое и шестое место соответственно в беге на дистанцию 400 м с барьерами.

"Невероятный финал уже в утренней сессии выдался на Олимпийских играх в Токио в беге на 400 м с барьерами. Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук уже переписали историю, выйдя обе в финал, показали высокий результат, заняв соответственно пятое (53,48) и шестое (53,79) место. А Виктория еще и установила личный рекорд", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.