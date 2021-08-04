Спорт

09:30 04.08.2021

Украинки Рыжикова и Ткачук заняли 5-е и 6-е места в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде

1 мин читать
Украинки Рыжикова и Ткачук заняли 5-е и 6-е места в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде

Украинские спортсменки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук на Олимпийских играх в Токио заняли пятое и шестое место соответственно в беге на дистанцию 400 м с барьерами.

"Невероятный финал уже в утренней сессии выдался на Олимпийских играх в Токио в беге на 400 м с барьерами. Украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук уже переписали историю, выйдя обе в финал, показали высокий результат, заняв соответственно пятое (53,48) и шестое (53,79) место. А Виктория еще и установила личный рекорд", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #бег #олимпийские_игры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 03.08.2021
Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

13:18 03.08.2021
Украинские борцы Насибов и Беленюк вышли в финал на турнире борцов на Олимпиаде в Токио

Украинские борцы Насибов и Беленюк вышли в финал на турнире борцов на Олимпиаде в Токио

10:27 03.08.2021
МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

15:19 02.08.2021
Украинский борец Темиров уступил противнику в бронзовом финале Олимпиады в Токио

Украинский борец Темиров уступил противнику в бронзовом финале Олимпиады в Токио

12:50 02.08.2021
Украинский спортсмен Кулиш занял 8-е место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпиаде

Украинский спортсмен Кулиш занял 8-е место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпиаде

10:34 02.08.2021
Украинский стрелок Кулиш вышел в финал Олимпиады по стрельбе из винтовки с трех положений

Украинский стрелок Кулиш вышел в финал Олимпиады по стрельбе из винтовки с трех положений

02:43 02.08.2021
Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК

01:02 02.08.2021
Мировой рекорд украинской легкоатлетки побит на Олимпийский играх спортсменкой из Венесуэлы

Мировой рекорд украинской легкоатлетки побит на Олимпийский играх спортсменкой из Венесуэлы

15:28 01.08.2021
Белорусскую спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников, отозвали с Олимпиады

Белорусскую спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников, отозвали с Олимпиады

09:42 01.08.2021
Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Еще 18 случаев заражения COVID-19 подтверждено на Олимпиаде в Токио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио в вольной борьбе

Украинская команда заняла 1-е место на Чемпионате мира по ММА среди детей, юношей и юниоров

Украинские борцы Насибов и Беленюк вышли в финал на турнире борцов на Олимпиаде в Токио

Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская команда заняла 1-е место на Чемпионате мира по ММА среди детей, юношей и юниоров

Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу

Минспорта и НОК Украины категорически осуждают действия нарушающих антидопинговые правила спортсменов

Стали известны потенциальные кандидаты на пост тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил теннисистку Свитолину с "бронзой" на Олимпийских играх в Токио

Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

Украинский дзюдоист Хаммо занял 5-е место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА