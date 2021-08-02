Украинский борец Темиров уступил противнику в бронзовом финале Олимпиады в Токио

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил противнику в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио.

"Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров (до 60 кг) уступил в бронзовом финале Олимпийских игр в Токио. Несмотря на активность и настойчивость Ленура в схватке против представителя Китая Валихан Сайлике, спортивная удача была все же на стороне последнего", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Согласно сообщению, украинцу удалось получить балл в первом периоде, однако представитель Китая все же сравнял счет. И поскольку последним оценку заработал соперник - именно он и одержал победу.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.