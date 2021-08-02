Спорт

15:16 02.08.2021

Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу

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Варшава предоставила белорусской спортсменке Тимановской гуманитарную визу

Польские власти выдали белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу, сообщил в понедельник в твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

Ранее в эфире польского телеканала ТВН24 Пшидач отметил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит - пока речь идет только о гуманитарной визе.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

При этом Пшидач подчеркнул, что как только Тимановская появится в Польше, правительство страны объявит об этом.

Теги: #варшава #тимановская
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Интерфакс-Украина
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