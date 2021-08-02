Минспорта и НОК Украины категорически осуждают действия нарушающих антидопинговые правила спортсменов

Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) категорически осуждают действия спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.

"Использование запрещенных веществ и методов как допинга является одной из проблем современного мирового спорта, этот фактор подрывает доверие к соревнованиям и честному соперничеству и вредит здоровью спортсменов. Допинг в спорте - это обман, который пренебрегает принципами спортивной добропорядочности и справедливой игры", - говорится в заявлении Минспорта.

Отмечается, что в предыдущие годы Украина присоединилась ко всем международным документам, направленным на борьбу с допингом.

"Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины категорически осуждают действия спортсменов, нарушающих антидопинговые правила, принципы честной игры и морально-этические нормы спорта. Несмотря на все полученные регалии и предыдущие заслуги, атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание в виде отстранения от соревнований, аннулирование результатов их выступлений и применения к ним финансовых санкций, в частности освобождения от государственных стипендий", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркивают, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику нулевой толерантности к допингу, защищать права чистых спортсменов, и бороться с манипуляциями в спорте, сотрудничать на национальном и мировом уровне с организациями, которые поддерживают принципы чистого спорта.