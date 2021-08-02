Украинский спортсмен Кулиш занял 8-е место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпиаде

Украинский спортсмен Сергей Кулиш занял восьмое место по стрельбе из малокалиберной винтовки на Олимпийских играх в Токио.

"Серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро Сергей Кулиш, был близок, чтобы и на Олимпиаде в Токио по стрельбе из малокалиберной винтовки повторить свой успех. Попав в финал, почти большую часть украинец входил в тройку лучших. Но досадная ошибка - попадание в чужую мишень, сразу отбросила нашего спортсмена на 8-е место", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.