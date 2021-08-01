Спорт

19:34 01.08.2021

Стали известны потенциальные кандидаты на пост тренера сборной Украины по футболу

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Стали известны потенциальные кандидаты на пост тренера сборной Украины по футболу

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов назвал возможных кандидатов на замену главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"На мой взгляд, сейчас есть два кандидата: это Сергей Ребров, также есть теоретическая возможность возглавить сборную у Мирона Маркевича. Но надо подождать исполкома УАФ, который примет решение о том, кто будет следующим наставником, и при каких обстоятельствах будет это назначение", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Он также подчеркнул, что это не освобождение и не отставка Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и уходе с должности.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны", - написал Шевченко на своей странице в Facebook в воскресенье.

 

Теги: #замена #шевченко #уаф
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