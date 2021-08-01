Спорт

16:51 01.08.2021

Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

2 мин читать
Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и уходе с должности.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны", - написал Шевченко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он поблагодарил президента и исполком УАФ за работу со сборной Украины.

"Благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным", - добавил Шевченко.

Как сообщалось, Шевченко стал наставником национальной команды в 2016 году, когда его кандидатуру единогласно поддержал на своем заседании исполком Федерации футбола Украины (ФФУ). Контракт с Шевченко был подписан на два года с возможностью продления еще на два.

Шевченко в июле 2012 года объявил о завершении карьеры футболиста. В ноябре того же года тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предложил Шевченко стать главным тренером сборной Украины, но тот отказался.

В марте 2015 года Шевченко получил тренерскую лицензию наивысшей категории - "PRO"-диплом УЕФА, который дает право работать главным тренером клуба или сборной. В середине апреля 2015 года по решению исполкома ФФУ он стал одним из трех первых заместителей главы комитета национальных сборных команд ФФУ. 16 февраля 2016 года Шевченко стал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Михаила Фоменко.

Теги: #шевченко #контракт #завершение #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 30.07.2021
Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании

Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании

08:36 24.07.2021
В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

18:22 16.07.2021
Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

15:01 16.07.2021
Глава НБУ видит IPO на Лондонской фондовой бирже одним из вариантов приватизации госбанков

Глава НБУ видит IPO на Лондонской фондовой бирже одним из вариантов приватизации госбанков

01:24 12.07.2021
Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

00:09 11.07.2021
Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

01:00 07.07.2021
Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал Евро-2020

23:57 03.07.2021
Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

Зеленский об украинской сборной: "Вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими"

21:11 03.07.2021
Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Чехии

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Чехии

19:20 03.07.2021
"Я более чем уверен, что "несправедливость-2012" должна быть исправлена" – глава Минкультуры о матче Украина-Англия

"Я более чем уверен, что "несправедливость-2012" должна быть исправлена" – глава Минкультуры о матче Украина-Англия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио, сразится за бронзу

Троих украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио – ФЛАУ

Украинский пловец Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 м вольным стилем

ПОСЛЕДНЕЕ

Белорусскую спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников, отозвали с Олимпиады

Украинский боксер Хижняк поборется за медаль в полуфинале Олимпиады

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил теннисистку Свитолину с "бронзой" на Олимпийских играх в Токио

Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

Украинский дзюдоист Хаммо занял 5-е место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио

Украинская мужская сборная по фехтованию заняла 6-е место на Олимпиаде в Токио

На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, лишенных наград из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам - указ

Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио, сразится за бронзу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА