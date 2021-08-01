Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил об истечении пятилетнего контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и уходе с должности.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны", - написал Шевченко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он поблагодарил президента и исполком УАФ за работу со сборной Украины.

"Благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным", - добавил Шевченко.

Как сообщалось, Шевченко стал наставником национальной команды в 2016 году, когда его кандидатуру единогласно поддержал на своем заседании исполком Федерации футбола Украины (ФФУ). Контракт с Шевченко был подписан на два года с возможностью продления еще на два.

Шевченко в июле 2012 года объявил о завершении карьеры футболиста. В ноябре того же года тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предложил Шевченко стать главным тренером сборной Украины, но тот отказался.

В марте 2015 года Шевченко получил тренерскую лицензию наивысшей категории - "PRO"-диплом УЕФА, который дает право работать главным тренером клуба или сборной. В середине апреля 2015 года по решению исполкома ФФУ он стал одним из трех первых заместителей главы комитета национальных сборных команд ФФУ. 16 февраля 2016 года Шевченко стал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Михаила Фоменко.