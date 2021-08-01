Спорт

08:14 01.08.2021

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

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Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио, в финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем серебряную награду получил украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.

Как сообщается в официальном отчете Токийского оргкомитета Олимпиады в микроблоге в Твиттере, в финале соревнований приняли участие двое украинских пловцов - Михаил Романчук и Сергей Фролов.

"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а серебряную медаль завоевал Михаил Романчук.

"Бронзу" завоевал Флориан Веллброк из Германии.

Финке пришел к финишу с результатом по времени 14:39:65, Романчук - 14:40:66. Веллброк проплыл дистанцию ​​за 14:40:91.

Фролов финишировал восьмым.

Для Украины это первая серебряная медаль на этих Играх. Ранее украинские спортсмены завоевали пять бронзовых наград.

Теги: #романчук #олимпийские_игры #серебро
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Интерфакс-Украина
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