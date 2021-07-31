Зеленский поздравил теннисистку Свитолину с "бронзой" на Олимпийских играх в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил теннисистку Элину Свитолину с бронзовой медалью в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Токио.

"Наша замечательная первая ракетка Украины Элина Свитолина получила "бронзу" по теннису на Олимпиаде. Это первая олимпийская медаль страны в теннисе с начала независимости! Спасибо за победу! Болеем за наших", - написал Зеленский в соцсети Twitter.

Как сообщалось, в субботу, 31 июля, Свитолина одолела свою оппонентку, представительницу Казахстана Елену Рыбакину по итогам трех сетов.