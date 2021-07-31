Спорт

14:50 31.07.2021

Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

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Свитолина приносит Украине пятую "бронзу" на Олимпийских играх в Токио

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в субботу завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

"Элина Свитолина впервые в истории Украины завоевала олимпийскую медаль! В матче за бронзу она сделала что-то невероятное, взяла верх над Еленой Рыбакиной (теннисистка из Казахстана - ИФ) - 1:6; 7:6 (7: 5); 6:4", - сообщила Федерация тенниса Украины.

Это уже пятая медаль, полученная украинской сборной. Ранее медали в своих дисциплинах завоевали стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, которые стали бронзовыми призерами Олимпиады по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров; шпажист Игорь Рейзлин, дзюдоистка Дарья Билодид и пловец Михаил Романчук, завоевавший бронзу в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #свитолина #бронза #олимпийские_игры
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Интерфакс-Украина
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