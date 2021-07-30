Спорт

11:14 30.07.2021

Украинская мужская сборная по фехтованию заняла 6-е место на Олимпиаде в Токио

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Украинская мужская сборная по фехтованию заняла 6-е место на Олимпиаде в Токио

Украинская мужская сборная по фехтованию заняла шестое место на Олимпийских играх в Токио.

"Украинская мужская сборная по фехтованию в составе Игоря Рейзлина, Богдана Никишина, Романа Свичкаря и Анатолия Герея завершает свое выступление в олимпийском Токио. Встреча с представителями Поднебесной в 1/4 финала, которая завершилась со счетом 35:45, стала решающей для украинцев в борьбе за награды Игр ХХХІІ Олимпиады", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что после этого украинские спортсмены провели еще два поединка и выиграли у Италии (45:39) и уступили Франции (39:45), заняв шестое место в итоге.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #фехтование #олимпийские_игры
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