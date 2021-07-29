На ВДНХ в Киеве создадут крупнейший в Украине спорткластер на 22 га - замглавы ОП

На ВДНГ в Киеве в рамках президентских программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина" будет создан спортивный кластер, который займет 22 га территории, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook по итогам презентации концепции проекта в четверг.

По его словам, в этом году проект будет реализован на 11 га.

Тимошенко отметил, что концепцию будущего кластера разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab совместно с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом. При этом особый акцент во время проектирования кластера делался на создание безбарьерного пространства.

"В инфраструктуру будущего кластера вошли: беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, оборудованные зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейтпарк и многое другое", - отметил он.

Первой открытой зоной будущего спортивного кластера станет урбан-парк - он начнет принимать посетителей уже этим летом.

"Пространство урбан-парка будет предназначено, прежде всего, для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий", - пояснил Тимошенко.

По его словам, важной частью станет также пространство под названием Street Culture Hub, которое объединит сообщество уличных культур из разных городов и известных атлетов, артистов и команды.

"В дальнейшем президент ставит задачу создавать такие крутые спортивные объекты в каждой области. Спорт и здоровье становятся новым трендом в Украине", - подчеркнул Тимошенко.

Ранее заместитель главы Офиса президента заявлял, что в рамках программы "Здоровая Украина" планируется создание 873 "активных парков" и современных спортплощадок со свободным доступом для каждого в различных населенных пунктах страны.