Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио, сразится за бронзу

Украинская теннисистка Эллина Свитолина в полуфинале женского одиночного разряда в четверг, 29 июля, уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.

Согласно обнародованным на сайте Олимпиады результатам, финальный счет составил 3:6, 1:6 в пользу спортсменки из Чехии.

Свитолина поборется за бронзовую медаль в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в своём полуфинале уступила теннисистке из Швеции Белинде Бенчич.