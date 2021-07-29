Спорт

15:30 29.07.2021

Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио, сразится за бронзу

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Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады в Токио, сразится за бронзу

Украинская теннисистка Эллина Свитолина в полуфинале женского одиночного разряда в четверг, 29 июля, уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.

Согласно обнародованным на сайте Олимпиады результатам, финальный счет составил 3:6, 1:6 в пользу спортсменки из Чехии.

Свитолина поборется за бронзовую медаль в матче с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в своём полуфинале уступила теннисистке из Швеции Белинде Бенчич.

Теги: #свитолина #теннис #олимпийские_игры
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