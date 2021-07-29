Спорт

12:24 29.07.2021

В Токио третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

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В Токио третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

В японской столице, где проходят Олимпийские игры, за сутки выявили самое высокое с начала пандемии коронавируса число новых случаев COVID-19, сообщает в четверг телеканал NHK.

За минувшие 24 часа в Токио зафиксировали 3 865 случаев коронавируса. Днем ранее этот показатель составил 3 177.

Отмечается, что, таким образом, уже третий день подряд в столице Японии фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

В японской столице из-за распространения коронавирусной инфекции действует режим ЧС, он продлится до 22 августа.

За время пандемии в Японии подтвердили более 890 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 15,1 тыс. из них имели летальный исход.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Как сообщалось, в МОК подчеркивали, что нет никаких данных, которые бы указывали на то, что прибытие в Токио участников Игр каким-то образом способствовали распространению там коронавирусной инфекции.

Теги: #коронавирус #олимпийские_игры
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