Спорт

11:44 28.07.2021

Украинская спортсменка Ус прошла в полуфинал на Олимпиаде

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Украинская спортсменка Ус прошла в полуфинал на Олимпиаде

Украинская спорстменка Виктория Ус успешно выступила в гребном слаломе в одиночном каноэ и прошла в полуфинал ХХХІІ Олимпийских Игр, сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

"Украинская каноистка Виктория Ус попадает в полуфинал Олимпиады, выступив в гребном слаломе в одиночном каноэ. Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля", - говорится в сообщении Минспорта.

Отмечается, что первое место в слаломе в каноэ у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза Фишерова.

Ранее Ус заняла восьмое место в гребном слаломе на байдарках. Спортсменка преодолела дистанцию без штрафных секунд и улучшила свой результат по сравнению с прошлыми Играми в Рио-де-Жанейро, где остановилась на двенадцатой позиции.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #каноэ #олимпийские_игры
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