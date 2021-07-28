Спорт

07:39 28.07.2021

Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

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Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в полуфинал одиночного разряда на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщается на сайте Большого тенниса Украины.

Как отмечается, в поединке 1/4 финала украинка одолела итальянку Камилу Джорджи.

Спортсменки полтора часа провели на корте.

Свитолина выполнила по 2 брейка в каждом сете и проиграла по гейма на своей подаче (вела 5-1 в первой партии и 4-1 во второй).

В активе Свитолины 6 эйсов, 3 двойные ошибки, 13 виннеров и 27 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинты с 11.

На счету Джорджи 1 эйс, 4 двойные ошибки, 19 виннеров и 36 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинты с 2.

Теги: #свитолина #теннис #украина #токио
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