Украинская спортсменка Беломоина заняла 8-е место в маунтенбайка среди женщин на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла восьмое место в маунтенбайка среди женщин на Олимпийских играх в Токио.

"Яна Беломоина - в восьмерке сильнейших Токио-2020. На XXXII Летних Олимпийских играх представительницы маунтенбайка разыграли награды в дисциплине кросс-кантри. На восьмом месте финишировала чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира украинка Яна Беломоина", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.