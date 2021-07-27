Спорт

13:06 27.07.2021

Украинская спортсменка Беломоина заняла 8-е место в маунтенбайка среди женщин на Олимпиаде в Токио

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Украинская спортсменка Беломоина заняла 8-е место в маунтенбайка среди женщин на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Яна Беломоина заняла восьмое место в маунтенбайка среди женщин на Олимпийских играх в Токио.

"Яна Беломоина - в восьмерке сильнейших Токио-2020. На XXXII Летних Олимпийских играх представительницы маунтенбайка разыграли награды в дисциплине кросс-кантри. На восьмом месте финишировала чемпионка Европы и бронзовая медалистка чемпионата мира украинка Яна Беломоина", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета Украины.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #олимпиада #маунтенбайк
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