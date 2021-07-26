Украинские спортсмены Середа и Сербин заняли 6-е место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020

Украинские спортсмены Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

"Самый молодой дуэт турнира Алексей Середа и Олег Сербин занял шестое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Всего за выступление они набрали 400,44 балла", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Украины.

Отмечается, что золото получили спортсмены из Великобритании, вторым стал дуэт из Китая, третьими - ОКР.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.