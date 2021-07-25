Спорт

09:26 25.07.2021

Украинка Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде

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Украинка Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде

Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Олимпийских играх в Токио, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Украинка Елена Костевич заняла четвертое место в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Победу одержала Виталина Бацарашкина из ОКР. Второй стала Антоанета Костадинова из Болгарии, а третье место у китаянки Жаньсинь Цзян", - указывается в сообщении.

Днем ранее в мужской стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров украинец Павел Коростылев также занял четвертое место.

Теги: #олимпиада #костевич
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