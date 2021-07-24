Украинец Коростылев занял четвертое место в мужской стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде в Токио

Украинский стрелок Павел Коростылев занял четвертое место в мужской стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Олимпийских играх в Токио, сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Украинец был близок к медали, но в последний момент потерял преимущество и занял досадное четвёртого место. Его результат - 198.9. А чемпионом стал стрелок из Ирана Джавад Форуги - 244.8. Спасибо за достойное выступление!", - сказано в сообщении.

Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.