Спорт

18:36 23.07.2021

В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

1 мин читать
В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

В столице Японии в пятницу прошла церемония открытия Олимпийских игр 2020.

Олимпийский огонь на стадионе в Токио зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

В ходе церемонии император Японии Нарухито объявил XXXII Олимпийские игры в Токио открытыми. Глава МОК Томас Бах также выступил на церемонии, он выразил надежду, что Олимпиада подарит надежду на преодоление человечеством пандемии коронавируса COVID-19.

"Сегодня момент надежды. Да, это очень отличается от того, что мы себе представляли. Но давайте ценить эти моменты", - сказал Бах.

"От лица атлетов я хочу поблагодарить народ Японии. Это было тяжелое путешествие, беспрецедентный вызов. Мы благодарим всех невоспетых героев, медсестер, докторов и всех, кто сделал возможными игры в момент пандемии", - добавил Бах.

Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. На стадионе присутствовали лидеры только 15 стран и организаций, в частности - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени.

Теги: #олимпиада #токио
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:38 23.07.2021
Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

15:36 23.07.2021
Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

15:18 23.07.2021
В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

13:35 23.07.2021
Глава исполкома партии "Удар": У нас самая маленькая в истории Украины сборная на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта

Глава исполкома партии "Удар": У нас самая маленькая в истории Украины сборная на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта

13:28 23.07.2021
Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

06:50 23.07.2021
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов

16:24 22.07.2021
На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

03:34 22.07.2021
Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио

Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио

20:55 21.07.2021
Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

14:21 21.07.2021
Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

ПОСЛЕДНЕЕ

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Чемпионат Киева по мини-футболу 12-15 августа станет первым в истории с участием женских и молодежных команд

"Эпицентр К" намерен активизировать расширение сетей спортивных брендов

85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА