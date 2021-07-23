Спорт

15:36 23.07.2021

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

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Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии открытия Олимпийских игр в Токио обратился к украинским спортсменам.

"Благодаря вам, нашим олимпийцам, сине-желтый флаг поднимали в высоту в разных уголках планеты под "Ще не вмерла України…" (первые слова Гимна Украины – ИФ)… Верю, скоро его увидят и в Токио. И хотя эта олимпиада пройдет с пустыми трибунами, она не будет иметь пустых сердец. Сердца всех украинцев будут наполнены поддержкой и верой в вашу победу. Подарите нам то, что дороже золота, серебра и бронзы – это эмоции от победы, гордость за то, что мы – украинцы! Выше, быстрее. Сильнее! И без травм!", - написал Зеленский в Твиттер.

В пятницу, 23 июля, состоится официальное открытие летних Олимпийских игр в Токио.

 

Теги: #олимпиада #зеленский
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