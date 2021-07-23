Спорт

13:35 23.07.2021

Глава исполкома партии "Удар": У нас самая маленькая в истории Украины сборная на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта

2 мин читать
Глава исполкома партии "Удар": У нас самая маленькая в истории Украины сборная на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта

Наименьшая в истории независимой Украины сборная на Олимпийских играх - следствие недофинансирования массового спорта в стране, сообщает официальный сайт партии "Удар" со ссылкой на главу исполкома политсилы Артура Палатного.

"Сегодня стартуют Олимпийские игры, на которых Украина представлена самой маленькой делегацией за всю историю выступлений - 157 спортсменов, которые примут участие в 25 видах спорта. С каждыми Играми количество участников от нашей страны уменьшается. Это печальный результат того, что спорт в Украине продолжает финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, ситуацию ухудшает коррупционное распределение ресурсов. По сути, победы украинских спортсменов случаются не благодаря, а вопреки государству", - отметил Палатный.

Он настаивает на том, что государство должно больше внимания уделять массовому спорту и возобновить финансирование детско-юношеских спортивных школ.

"Спорт больших достижений начинается с площадки во дворе многоэтажного дома, с оборудованного спортзала в школе. Кроме того, сейчас большая проблема, что государство фактически перестало финансировать детско-юношеские спортивные школы. Передача финансирования ДЮСШ исключительно на местный уровень привела к их деградации. Модернизированные украинские детско-юношеские спортивные школы должны стать важной частью системы, которая стимулирует развитие спорта. Чем больше государство тратит средств на то, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, а тренеры получали достойную зарплату, тем больше шансов выиграть олимпийские медали", - отметил глава исполкома "УДАРа".

Политик убежден, что развитие массового спорта не только увеличит количество чемпионов международных соревнований, но и будет способствовать здоровью украинцев.

"Именно стимулирование массового спорта принесет Украине не только новых чемпионов, но и укрепление общего здоровья граждан. В Киеве благодаря программе Виталия Кличко спортивные площадки есть во многих дворах и парках. Так должно быть по всей стране. Надо уделять внимание обеспечению школ и вузов спортивным снаряжением. На законодательном уровне нужны изменения: дать возможность привлекать в спорт спонсоров, предоставляя им налоговые льготы за поддержку одаренных детей. Тогда Украина во время Олимпиады будет считать медали", - подытожил Палатный.

Теги: #олимпиада #палатный #удар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 23.07.2021
Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

06:50 23.07.2021
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов

16:24 22.07.2021
На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

03:34 22.07.2021
Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио

Джилл Байден возглавит делегацию США на открытии Олимпиады в Токио

20:55 21.07.2021
Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

Джилл Байден впервые отбывает в поездку в качестве первой леди США

12:07 21.07.2021
Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

19:14 20.07.2021
Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

Президент Франции посетит церемонию открытия Олимпийских игр в Токио

08:19 17.07.2021
Первый случай заражения коронавирусом выявлен у постояльца Олимпийской деревни

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у постояльца Олимпийской деревни

17:24 14.07.2021
"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

"УДАР" призывает внести в "ресурсный" законопроект изменения, которые сделают невозможным подорожание недвижимости для граждан

12:00 14.07.2021
85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

ПОСЛЕДНЕЕ

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Чемпионат Киева по мини-футболу 12-15 августа станет первым в истории с участием женских и молодежных команд

"Эпицентр К" намерен активизировать расширение сетей спортивных брендов

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА