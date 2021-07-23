Спорт

09:28 23.07.2021

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

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МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

Международный Олимпийский комитет исправил карту Украины с отделенным Крымом, обнародованную на официальном сайте, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - написал Кулеба в соцсети Twitter в пятницу.

Ранее на сайте МОК была обнародована карта Украины, на которой Крым был отделен от материковой территории "границей".

 

Теги: #крым #кулеба #мок #мид
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