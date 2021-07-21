Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

"23 июля в олимпийском Токио состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІ Олимпиады, на которой флаг Украины будут нести опытные спортсмены нашей команды - олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину, что связано с активной позицией Международного олимпийского комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.