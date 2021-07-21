Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

Телеканал UA: ПЕРШИЙ с 23 июля по 8 августа будет вести трансляцию Летних Олимпийских игр в Токио-2020, сообщает пресс-служба телеканала.

"Трансляция церемонии открытия Игр начнется в 13:50 и продлится до 18:00. Украинскую команду на этих Олимпийских играх будут представлять 157 спортсменов", – отмечается в сообщении.

Первые соревнования начнутся 24 июля.

Трансляция утренних сессий соревнований будут стартовать в 3:00 ежедневно, дневных сессий – с 11:00. С 18:30 до 21:00 будут транслироваться повторы соревнований утренней сессии, с 22:00 – повторы вечерних сессий.