Спорт

12:00 21.07.2021

Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

1 мин читать
Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

Телеканал UA: ПЕРШИЙ с 23 июля по 8 августа будет вести трансляцию Летних Олимпийских игр в Токио-2020, сообщает пресс-служба телеканала.

"Трансляция церемонии открытия Игр начнется в 13:50 и продлится до 18:00. Украинскую команду на этих Олимпийских играх будут представлять 157 спортсменов", – отмечается в сообщении.

Первые соревнования начнутся 24 июля.

Трансляция утренних сессий соревнований будут стартовать в 3:00 ежедневно, дневных сессий – с 11:00. С 18:30 до 21:00 будут транслироваться повторы соревнований утренней сессии, с 22:00 – повторы вечерних сессий.

Теги: #трансляция #ua_перший #олимпийские_игры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:16 17.07.2021
Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

10:31 08.07.2021
Президент МОК Томас Бах прибыл в Токио в преддверии Олимпиады

Президент МОК Томас Бах прибыл в Токио в преддверии Олимпиады

13:14 21.06.2021
На Олимпиаде в Токио будут присутствовать не более 10 тыс. зрителей – МОК

На Олимпиаде в Токио будут присутствовать не более 10 тыс. зрителей – МОК

11:38 16.06.2021
Япония планирует разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тыс. болельщиков

Япония планирует разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тыс. болельщиков

20:31 02.06.2021
Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

10:10 19.05.2021
К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

18:10 21.04.2021
Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

13:55 01.04.2021
Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

13:22 20.03.2021
Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

Иностранные болельщики не будут допущены на Олимпийские игры в Токио - заявление

13:29 03.03.2021
Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей

Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

ПОСЛЕДНЕЕ

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Чемпионат Киева по мини-футболу 12-15 августа станет первым в истории с участием женских и молодежных команд

"Эпицентр К" намерен активизировать расширение сетей спортивных брендов

85% жителей Олимпийской деревни в Токио вакцинированы или имеют иммунитет от коронавируса

Украинский гимнаст Верняев дисквалифицирован на 4 года из-за превышения концентрации мельдония в организме

Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Сборная Италии в серии пенальти победила Англию и выиграла чемпионат Европы

Зеленский с женой встретился со спортсменами, которые будут представлять Украину на Олимпиаде в Токио

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА