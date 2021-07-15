Спорт

17:18 15.07.2021

Чемпионат Киева по мини-футболу 12-15 августа станет первым в истории с участием женских и молодежных команд

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Чемпионат Киева по мини-футболу 12-15 августа станет первым в истории с участием женских и молодежных команд

Открытый Чемпионат Киева по мини-футболу, который пройдет в столице с 12 по 15 августа, станет первым в мировой истории с участием женских и молодежных команд и является подготовительным перед проведением в 2022 году в Украине Чемпионата мира по мини-футболу, заявил вице-президент Федерации мини-футбола Украины Евгений Саханский.

"Чемпионат Киева по мини-футболу пройдет впервые в истории. До этого не было ни женских, ни молодежных Чемпионатов мира по мини-футболу. Мы рискнули провести тестовый Чемпионат в этом году среди женщин и молодежи. В 2022 году в Киеве, ориентировочно в августе будет проводиться большой Чемпионат мира, на который будут приглашены минимум 36 сборных. Фактически Чемпионат Киева является репетицией перед большим Чемпионатом мира", - рассказал Саханский на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в рамках Чемпионата Киева с 12 по 15 августа "состоится большой футбольный фестиваль, где будет проведено сразу 5 чемпионатов с привлечением сборных из 12 стран (ориентировочно 16-18 команд): Чемпионат мира среди женщин, Чемпионат среди молодежи до 23 лет, Чемпионат среди мужчин, открытый Чемпионат Киева и ветеранский Чемпионат Киева "40+"".

Саханский добавил, что 31 июля и 1 августа в Гидропарке будет проведен официальный отбор в украинскую сборную по участию в Чемпионате Киева. Главным тренером украинской молодежной сборной "U23" назначен тренер команды "Агромат" Юрий Мельник, тренером женской сборной - лучшая футболистка мира 2020 г. Алина Горобец, тренером ветеранской сборной - футболист Иван Яремчук.

К участию в Чемпионате Киева по мини-футболу приглашаются любители из разных регионов Украины.

Кроме того, Федерация Украины по мини-футболу при поддержке посольства Королевства Нидерланды в Украине запустила проект по популяризации женского мини-футбола. В 8-ми городах Украины будут проведены турниры.

Как отметила директор "Город Спорта" Гидропарка Наталья Баглай, местом проведения мероприятия станет спорт-площадка "Город Спорта" на территории Гидропарка, "вход будет свободным".

Директор департамента спорта Киевской горгосадминистрации Юлия Хан презентовала форму сборных. Она будет состоять из 4-х комплектов одежды с контурным изображением Украины и логотипами спонсоров мероприятия. "Синие комплекты – для женской сборной, белые - выездная женская форма, черные – выездная форма молодежной и мужской сборной, желтая – основная форма молодежной и мужской сборной", - пояснила Хан.

Также разработан дизайн кубка и образец мяча ручного шитья.

 

 

Теги: #киев #мини_футбол #чемпионат
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