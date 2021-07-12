Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что верит в успех поданного с его участием иска против крупнейших американских соцсетей.

"У них есть иммунитет против невероятного количества вещей. Однако против этого иска иммунитета у них нет, потому что они нарушили конституцию. Это беспрецедентное нарушение", - сказал он в эфире Fox News, говоря о соцсетях.

Кроме того, Трамп сообщил, что определился, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. "Пока что не могу сообщить о решении", - добавил он.

Ранее в июле Трамп, как сообщалось, заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Google, Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы.

"Сегодня совместно с институтом America First Policy я подаю коллективный иск против крупных технологических гигантов, включая Facebook, Google и Twitter, а также против их генеральных директоров - Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси - трех действительно хороших парней", - заявил Трамп журналистам 7 июля.

Иск будет рассматривать суд во Флориде.

Бывший глава государства назвал действия соцсетей Twitter и Facebook неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и вообще - принципы американской жизни.

Трамп потребовал, чтобы суд еще до начала слушаний обязал эти компании прекратить "незаконную постыдную цензуру американского народа".

"Это будет первым из подобного рода исков в суд. За ним, как я предполагаю, последуют другие", - предупредил бывший президент.

"Я верю, что в итоге мы одержим историческую победу, отстояв нашу американскую свободу, а также - свободу выражать мнение", - добавил он 7 июля.

Трамп объяснил, что в данном случае речь идет далеко не только об отстаивании его собственных интересов. Так, он рассказал, что считает крупные американские соцсети ответственными за де-факто цензуру по целому ряду тем. В качестве примера бывший президент назвал тему пандемии коронавируса COVID-19. По словам Трампа, Youtube, например, запрещал видео, в которых приводилась любая точка зрения, противоречившая официальной позиции американских федеральных медслужб.

"Соцсети следовали распоряжениям Центра по контролю и профилактике заболевания (CDC), а этот центр часто оказывался неправ", - утверждает Трамп. Также на Youtube, по его информации, удаляли видео с критикой ВОЗ. "А ведь в ВОЗ так часто ошибались", - добавил Трамп.

Газета "Вашингтон пост", которая в последние годы, в целом, критически относится к Трампу и его деятельности, приводила мнения юристов, считающих, что шансы бывшего президента на успех в суде невелики.

Среди прочего, по данным газеты, истцам будет сложно обосновать утверждение, согласно которому соцсети нарушают Первую поправку к конституции США. В этой поправке, в частности, говорится о необходимости обеспечивать свободу слова. Однако газета поясняет, что "традиционно Первую поправку принято применять к властным структурам, а не к частным компаниям".

Трамп же в ходе своего выступления объяснил, почему считает, что положения Первой поправки применимы к соцсетям. "Они стали инструментом цензуры властей США", - считает экс-президент.

Экс-президент рассказал, что его интересы будут отстаивать адвокаты, которые обычно защищают интересы компаний, производящих табачные изделия. "Судя по всему, они отлично справляются со своей работой. Я решил узнать, готовы ли они взяться и за это дело. Оказалось, что они готовы", - заявил Трамп.

Трамп в ходе выступления напомнил о словах Джорджа Вашингтона, считавшего, что без свободы слова американцев, "ставших глупыми и молчаливыми, можно будет, отвести на убой, как овец".

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года. Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в конце января продлил на неопределенный срок запрет на публикацию новых видео на его канале.