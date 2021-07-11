Спорт

00:09 11.07.2021

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

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Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

Решающий матч чемпионата Европы по футболу-2020, в котором встретятся национальные команды Италии и Англии, состоится в воскресенье.

Как и предшествующие ей полуфиналы, игра пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало - 22:00 мск. На матч назначена нидерландская бригада арбитров, главный - Бьорн Кейперс.

На групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1), в полуфинале по пенальти оказались лучше Испании (основное и дополнительное время - 1:1).

Сборная Англии на групповом этапе с одинаковым счетом 1:0 победила Хорватию и Чехию, а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). В 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0), в четвертьфинале - Украине (4:0), в полуфинале - Дании (2:1, вырвав победу в дополнительное время).

На чемпионатах Европы Италия становилась лучшей в 1968 году, но при этом два раза проигрывала в финалах. Из наград высшего достоинства на ее счету четыре золота на чемпионатах мира (1934, 1938, 1982, 2006), кроме того, она - победитель Олимпиады-1936.

Сборная Англии является чемпионом мира-1966 и это - единственный ее триумф на крупных турнирах. В финале чемпионата Европы Англия играет впервые.

Италия и Англия встречались друг с другом 27 раз: 10 матчей выиграли итальянцы, восемь - англичане. Остальные встречи завершились вничью, в том числе последний к настоящему моменту их матч (1:1). Это была товарищеская встреча, она прошла в мае 2018 года как раз на "Уэмбли".

Последний их матч в рамках официального турнира относится к ЧМ-2014 в Бразилии: Италия со счетом 2:1 победила Англию на групповом этапе.

По соотношению голов преимущество на стороне сборной Англии - 33:31.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Согласно первоначальном плану, матчи Евро-2020 должны были принять 12 городов Европы, однако Дублин и Бильбао отказались от участия в организации матчей турнира и дополнительные игры получили Санкт-Петербург и Севилья.

Впервые в истории турнира его матчи примет столь массовое число городов. Эта акция связана с 60-летним юбилеем первого чемпионата Европы (прошел в 1960 году).

Всего в турнире приняли участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой.

 

Теги: #финал #европа #футбол #турнир
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