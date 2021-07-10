Украинская легкоатлетка Магучих завоевала "золото" и установила рекорд чемпионатов Европы U23

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" и установила рекорд чемпионата Европы U23 среди молодежи (до 23 лет), который проходит в Таллине, сообщили в Европейской легкой атлетике.

19-летняя Магучих с первой попытки взяла высоту 200 см, и установила рекорд чемпионатов Европы среди молодежи. Предыдущий рекорд в 198 см был установлен в 1999 году россиянкой Светланой Лапиной.

Второе место заняла Мая Нильссон (1,89), третье – словенка Лиа Апостоловски (1,89).

"В Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м ... Я хочу прыгнуть на мировой рекорд", – цитирует Магучих Европейская легкая атлетика.