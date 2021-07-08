Спорт

10:31 08.07.2021

Президент МОК Томас Бах прибыл в Токио в преддверии Олимпиады

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Президент МОК Томас Бах прибыл в Токио в преддверии Олимпиады

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг прибыл в Японию за две недели до открытия Олимпийских игр в Токио, сообщает японское издание "Нихон кэйдзай".

По его данным, Бах заселился в одну из гостиниц японской столицы, где проведёт три дня на карантине. Однако, несмотря на это, позднее в четверг президент МОК проведёт встречу с организаторами Олимпийских игр и официальными лицами из национального и токийского правительства.

Ожидается, что на этой встрече стороны примут решение, нужно ли ограничить допуск зрителей на Олимпиаду на фоне введения в Токио уже четвёртого режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Ранее в четверг сообщалось, что Япония намерена ввести в столице режим ЧС на период перед открытием и на все время проведения Олимпийских игр, а именно с 12 июля по 22 августа. Об этом сообщил министр по делам восстановления экономики Японии Ясутоси Нисимура, возглавляющий правительственную программу по борьбе с коронавирусом.

В прошлом месяце в МОК и организационном комитете Олимпиады сообщили, что на Олимпийских играх в Токио смогут присутствовать до 10 тыс. местных зрителей. Однако запрет на посещение японскими болельщиками соревнований в рамках игр по-прежнему рассматривается как возможный вариант. Как сообщалось, губернатор Токио Юрико Коикэ считает, что безопаснее провести игры без зрителей.

Вопрос о допуске болельщиков должен решиться в четверг или пятницу на переговорах властей Японии, Токио и организаторов игр, сообщают СМИ.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Теги: #бах #мок #токио #олимпийские_игры
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